هل تؤكد ردة فعل بن زيمة الشكوك؟

كشف تقرير إسباني، أن الدولي الفرنسي كريم بن زيمة قام بإلغاء متابعة جميع لاعبي منتخب فرنسا باستثناء 5 لاعبين، وذلك عقب الجدل الكبير الذي رافق استبعاده من قائمة " الديكة" خلال المونديال الأخير واعتزاله اللعب دوليا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريم ألغى متابعة الغالبية العظمى من المنتخب الفرنسي، واحتفظ فقط بزملائه في ريال مدريد إدواردو كامافينغا أوريلين تشواميني، بالإضافة إلى رفائيل فاران وكيليان مبابي وماركوس تورام.

كما لا يزال يتابع مدربه السابق زين الدين زيدان، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه البديل الأول في حال إقالة ديدييه ديشان.

يذكر أن" الحكومة" غاب عن مونديال قطر بسبب الإصابة، إذ غادر مقر بعثة المنتخب قبل يومين من أول مباراة لفرنسا في المونديال.