رخصَة استثنائية لوزارة الثقافة

استفادت وزارَة الثقافة والفنون مِن رخصَة استثنائية من مصَالح الوزارة الأولى، مَفادهَا تسوية الأشطر المتبقية من المشاريع المتكفّل بها سابقًا من حساب التخصِيص الخَاص رقم 014-203 الذي عنوَانه الصندّوق الوطني لتطوير الفَن والتقنية والصّناعة السينماتوغرافية وترقيَة الفنون والآدَاب وَالمُغلَق بتَاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تمت المصادقة خلال الشهر الجاري على منح إعانات جديدة سنة 2022، لاسيما في مجال السينما، التي استفادت 21 مؤسسة إنتاج سينمائي من أشطر مالية، بتقدير مالي قدره 105.314.600دج، و14 عملا مسرحيا جديدا، لـ 14 مسرح جهوي، بتقدير مالي: 74.200.000.00 دج، 06 نشاطات فنية مسرحية من إنتاج جمعيات ثقافية، بقيمة مالية قدرها: 6.400.000.00 دج.

أما في مجال تسجيل ألبومات غنائية من طرف مؤسسات نشر وتوزيع منتجات سمعية بصرية، استفادت بغلاف مالي قدره: 1.310.000.00 دج.

وأعلمت وزارة الثقافة والفنون أنه ومنذ استصدَار تلك الرخصة على شكل مقرر رقم 7002 والمؤرّخ في 21 سبتمبر 2022، وبعد إرسَال الوثائق التبريرية مِن طَرَف المؤسّسَات المَعنية تَم تسويَة، الشطر الثاني المتبقي لـ 31 إنتاجًا مسرحيًا من طرف31 جمعية وتعاونية، بمبلغ: 22.400.000.00 دج.

والشطر الثاني لإنتاجين مسرحيين(2) من طرف مسرحين جهويين، بمبلغ: 3.000.000.00 دج

كما استفاد تسجيل ألبومات غنائية من طرف مؤسسات سمعي بصري، بمبلغ: 200.000.00 دج

وتنظيم صالون للفن التشكيلي بمبلغ: 390.000.00 دج

وختم بيان الوزارة، أنه من أجل إضفاء أكثر نجاعة على عملية الدعم، تسعى وزارة الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الدعم، الشفافية، انتقاء المشاريع الفنية الهادفة ومرافقة جميع مراحل إنجاز الأعمال الفنية، مع التأكيد على اعتماد دفتر شروط جديد، وتضمين الاتفاقية الممضاة لالتزامات من شأنها ضمان السيرورة الحسنة لعملية الدعم.