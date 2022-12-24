الجزائر توقع أربع اتفاقيات مع دول الساحل

افتتح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائرـ دول الساحل على هامش الطبعة 36 لتظاهرة أسيهار تامنغست 2023 التي تهدف إلى ترقية التبادل التجاري مع دول الساحل.

وأوضح بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أنه من مخرجات هذا اللقاء تم التوقيع على أربع اتفاقيات أهمها:

* اتفاقية الإمضاء على تأسيس مجلس أعمال جزائري -تشادي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها التشادية.

* اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و بين مؤسسة التسيير السياحي تمنراست و أمضى على هذا الاتفاق كل من المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فتحي نضيرة و المدير العام لمؤسسة تسيير السياحة لتمنراست.

*اتفاقية بين المدير العام للشركة القابضة للنسيج والجلود Getex و ممثل الشركة التشادية مجمع المهري.

*اتفاقية مجمع Getex و بين مؤسسة تسيير السياحة لتمنراست

كما تم عقد لقاءات عمل B2B بين المؤسسات الجزائرية النيجيرية التشادية بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات.