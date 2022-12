Commerce: l'Algérie signe quatre accords avec les pays du Sahel

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Kamel Rezig a ouvert les travaux du forum économique algérien du Sahel en marge de la 36e édition du salon Assihar Tamarasset 2023 visant à améliorer le commerce avec les pays du Sahel.

Selon un communiqué de la chambre du commerce et de l'industrie algérienne a indiqué qu'a l’issue de cette réunion quatre accords ont été signés, les plus importants étant:

* Accord sur la création d’un Conseil de commerce algéro-tchadien entre la Chambre de commerce et d’industrie algérienne et son homologue tchadien.

* Accord entre la Chambre de commerce et d’industrie algérienne et la Société de gestion touristique de Tamanrasset. Cet accord a été adopté par le Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie algérienne Fethi Nedhira et le directeur général de la Société de gestion du tourisme de Tamanrasset.

* Accord entre le Directeur Général de la Holding Textile et Cuir Getex et le Représentant de la Société Tchadienne Complexe Mahri.

* accord entre le groupe Getex et l’entreprise de gestion du tourisme de Tamanrasset.

Des réunions de travail B2B entre les institutions algériennes, nigérianes et tchadiennes se sont tenues en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations.