حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، من توقيف 7 أشخاص وحجز 74100 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ينحدر المشتبه فيهم من ولايتي الجزائر والوادي، وينشطون في مجال الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وسط وجنوب شرق البلاد.

وأسفرت العملية التي تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة بالعاصمة، عن حجز 74100 قرص من المؤثرات العقلية، ومركبتين سياحيتين وشاحنة ذات مقطورة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن تهمة استيراد، النقل، الحيازة والبيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما تمكنت مصالح شرطة في كل من ولايات: عنابة، بشار، تبسة وبسكرة توقف مروجي المخدرات وتضبط بحوزتهم 12300 كبسولة من المؤثرات العقلية.

فيما تضبطت مصالح شرطة الطارف، شخصين مشتبه فيهما بحوزتهما أزيد من 03 كلغ كيف معالج وتحجز مركبة سياحية.