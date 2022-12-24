مانشستر يونايتد يجدد عقود أربعة لاعبين

أعلن اليوم السبت، نادي مانشستر يونايتد على لسان مدربه الهولندي إريك تن هاغ، عن تجديد عقود أربعة لاعبين حتى 2024، بينهم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وجاء في بيان للنادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني: "أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدّد لمدة سنة واحدة عقود أربعة لاعبين".

وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو والبرتغالي ديوغو دالو ولاعب الوسط البرازيلي فريد تنتهي في جوان 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تن هاغ : "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون لديهم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه، نريد أن نتطور، نريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يبقوا في خطتنا".

وأردف "نريد بناء فريق للمستقبل، لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءًا منه".

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز ويستضيف نوتنغهام فوريست الثلاثاء ضمن المرحلة 17، مع استئناف البرميرليغ إثر التوقف لكأس العالم في قطر.