هذا موعد الانتهاء من برنامج مناطق الظل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إحصاء 12 ألف منطقة ظل عبر الوطن، مؤكدا استكمال برنامج رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية.

وقال إبراهيم مراد خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية توقرت صباح اليوم "إلى غاية نهاية السنة الجارية سنكون أنهينا كل البرنامج المخصص لتنمية 12 ألف منطقة ظل تم إحصاؤها وتم تجسيد عشرات الآلاف المشاريع ساهمت في تحسين أوضاع المواطنين"، مشيرا إلى أن بعض النقائص سيتم التكفل بها في الإطار العادي لبرنامج كل ولاية، بعد تحديدالأولويات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقضاء على مظاهر الحرمان.

وأضاف وزير الداخلية أن استحداث الولايات العشر الجديد مكّن من تقريب مراكز القرار وكل والي مطالب بتسطير استراتيجية لتنمية الولاية التي يشرف عليها، مؤكدا حرص الدولة على مرافقة الولايات الجديدة وتعزيزها بكافة الإمكانيات لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.