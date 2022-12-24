سوناطراك تكشف جديد مسابقة التوظيف بالأغواط

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم السبت، في بيان له، عن قبول 273 مترشح فائز في إطار المسابقة التي نظمها لانتقاء 293 موظف في مختلف الاختصاصات بولاية الاغواط.

وجاء في البيان " في إطار المسابقة التي نظمتها سوناطراك لانتقاء 293 موظف في مختلف الاختصاصات، التي جرت فعاليتها على مستوى جامعة الأغواط أيام 11و 12 نوفمبر والتي تواصلت إلى 14 من نفس الشهر بالنسبة للاختصاصات العملياتية كصيانة الآلات الدوارة و الآلات المتحركة والآليات الضخمة، تعلم سوناطراك أنه تم قبول 273 مترشح فائز و قائمة الفائزين تعلن عليها وكالة التشغيل كما هو معمول به".

وأوضح المجمع في هذا الصدد، أن المسابقة التي مست الشباب القاطنين بإقليم ولاية الأغواط تمت بعد الاستدعاءات الموجهة من وكالة التشغيل لولاية الأغواط لـ 2.327 مترشح من أجل التنافس على 293 منصب عمل أعلنت عليها سوناطراك لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها بناحية الأغواط، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مشاركة 1.929 مترشح في هذه المسابقة أي بنسبة مشاركة 83 بالمائة.

كما ورد في البيان ان العملية أشرفت على مراقبتها لجنة ولائية ممثلة من مختلف القطاعات على رأسها مدير التشغيل لولاية الأغواط وكذا مديرة وكالة التشغيل لذات الولاية.

و في الاخير، افادت سوناطراك أن "العشرين (20) منصب عمل الغير مشغولة ستكون محل عرض توظيف في سنة 2023 بالتزامن مع الاحتياجات المخطط لها لعام 2023 على مستوى ولاية الأغواط