شباب بلوزداد يتوج باللقب الشتوي

توج شباب بلوزداد، اليوم السبت، باللقب الشتوي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء تتويج حامل اللقب بهذا اللقب الرمزي بعد تعثر الملاحق شباب قسنطينة في العاصمة أمام اتحاد الجزائر بهدفين مقابل هدف على ملعب الدار البيضاء.

وتقدم آيت الحاج للعاصميين في الدقيق 42 قبل أن يعدل البديل عيبود لـ"السنافر" بمقصية رائعة في الدقيقة 79، ومنح البديل الآخر محيوص الفوز لأبناء "سوسطارة" في الدقيقة 79 بواسطة ضربة جزاء.

ويعتبر هذا الفوز الأول للاتحاد منذ خمسة مواجهات وجعل أشبال المدرب شارف في المرتبة السادسة بـ22 نقطة مع لقاءين متأخرين، في حين يكمل أبناء مدينة الجسور المعلقة النصف الأول من البطولة في الوصافة بـ29 نقطة.