مدرب أمل الأربعاء يرمي المنشفة

قدم مدرب أمل الأربعاء، فيصل كبيش، استقالته من العارضة الفنية للفريق بعد الحملة التي عانى منها مؤخراً والتي ازدادت في المباراة الأخيرة أمس أمام نادي بارادو بملعب 20 أوت بالعناصر، بحيث تعرض لكم هائل من الانتقادات من طرف بعض المشجعين وهو ما جعل التقني الشاب يعلن رحيله.

ورغم إصرار مقربين من الأربعاء إلا أن كبيش صرح أنه لن يكون بإمكانه المواصلة أمام الضغط الكبير الذي بات يعيشه، وهو ما حّز في أنفس بعض المشجعين المقربين من النادي الذين يعتبرون ذلك إجحاف في حق هذا المدرب الذي واصل العمل رغم الإمكانيات القليلة والظروف الصعبة.

تمّكن الفريق، اليوم، من تحقيق التعادل أمام نادي بارادو رغم أن الأربعاء لعبت شوط كامل بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع رايت إثر احتجاجه المتكرر على الحكم علو.