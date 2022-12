Le CRB s’offre le titre de champion d’hiver

Le CR Belouizdad a battu, ce samedi, la JS Kabylie à Tizi-Ouzou au score de (2-1), pour le compte de la 15e journée de la Ligue 1, et remporté ainsi le titre honorifique de champion d’hiver.

Le CRB était assuré de terminer la phase aller à la première place puisque son dauphin, le CS Constantine, a mordu la poussière un peu plus tôt face à l’USM Alger à Dar El-Beida (1-2).

Le CRB a commencé par ouvrir le score à la 58e minute grâce à Bouras, avant que Bouali n’égalise rapidement pour les Canaris sur un magnifique tir à l’extérieur de la surface en pleine lucarne (65e). Iwuala a inscrit le but victorieux sur une frappe brossée (87e).