الانفصال .. حفتر يرد ويمنح "فرصة أخيرة"

أعلن اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، يوم السبت، "فرصة أخيرة" من أجل وضع خارطة طريق تفضي إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في البلاد.

وقال حفتر أن ما أسماها "القيادة العامة للجيش" كانت أولى الجهات التي نادت بانتخابات "حرة ونزيهة وشفافة".

وأضاف حفتر، في كلمة بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا "اليوم بعد مرور ثمان سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات"، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في هذا الإطار، إلى "تحمل مسؤولياتها" من أجل حل الأزمة الليبية.

ورد المشير خيلفة حفتر على ما أثير في وسائل الإعلام المحلية مؤخرا حول استعداده لإعلان "انفصال" إقليم برقة في الشرق الليبي، قائلا إن "وحدة ليبيا خط أحمر"، وأن الجيش الليبي "لن يسمح بالتعدي على الوحدة".

وتابع، في كلمة ألقاها وسط حشد في ساحة الكيش بمدينة بنغازي، "في الذكرى 71 لاستقلال ليبيا نترحم على آبائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية"، داعيًا إلى التسامح ونبذ العنف، وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية، وأيضا حث كل مدن ومناطق الغرب الليبي على الانخراط في حوار ليبي - ليبي، للم شمل الشعب".