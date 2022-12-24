حليلوزيتش: المغاربة "نزعوا مني كبريائي"

قال المدرب الفرنسي البوسني وحيد حليلوزيتش أنه تم "نزع كبريائه" ، بسبب إقالته من منصبه مدربا للمنتخب للمغربي هذا الصيف وحرمانه من المشاركة في مونديال 2022.

وقال حليلوزيتش لموقع الأخبار الكرواتي "تيبورتال.إتش آر": "لقد نزعوا مني كبريائي. لا يمكنني أن أنسى ذلك، ولا يمكنني أن أسامحهم. لأنه كان يجب أن يكون (المونديال) بمثابة نهاية مسيرتي التدريبية أيضًا".

وأكد حليلوزيتش أنه حتى الإشادة التي أدلى بها خليفته في حقه "لم تداوي مرارته أو تعوِّض حرمانه من التواجد في المونديال".

وأقيل المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي الذي استلم الإدارة الفنية لأسود الأطلس عام 2019، من منصبه أواخر أوت بسبب إصراره على الاستمرار في استبعاد نجم تشلسي الإنكليزي حكيم زياش عن المنتخب بسبب "مشاكل انضباطية".