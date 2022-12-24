مستجدات مشروع الطريق العابر للصحراء

أكد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، سليم جعلال اليوم السبت، أنه لم يتبقى إنجاز سوى 7 كلم من الطريق العابر للصحراء في شطره المتواجد في الجزائر.

وشدد جعلال في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم على "أهمية المنشآت التحتية للنقل في تطوير الاقتصاد الوطني"، كاشفا أن 2.300 كلم من أصل حوالي 10 آلاف كلم (طول الطريق الكلي) متواجدة بالجزائر، قائلا " يمكننا الجزم بأننا أنجزنا هذا الطريق في شقه المتواجد بالجزائر بصفة شبه كلية (لم يتبق منه إلا 7 كلم) ولابد الآن من المرور إلى مرحلة التسيير الاقتصادي للمشروع من أجل تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية بين الدول الـ6 التي يمر بها الطريق"، مع العلم أن هذا الطريق يغطي إضافة إلى الجزائر كل من تونس و4 عواصم دول من الساحل وجنوب الصحراء (النيجر ومالي والتشاد ونيجريا).

وحسب ذات المسؤول فإنه بالموازاة مع استكمال أشغال هذا الطريق "يجري العمل لتوفير كل آليات التسيير الاقتصادي لهذا الطريق وإزالة كل الصعوبات التي قد يصادفها المتعامل الاقتصادي في نقل سلعه بين الدول التي يمر بها الطريق العابر للصحراء"، مردفا بأن "لجنة ربط الطريق العابر للصحراء ستتحول إلى لجنة اقتصادية للتنسيق بين الدول المعنية من أجل البحث عن تدابير تسهيل التبادل التجاري على مستوى الموانئ إلى غاية عمق إفريقيا".