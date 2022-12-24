تفاصيل الخط الجديد مسيلة-تيسمسيلت (فيديو)

سيتم بعد غد الاثنين تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة الذي يبلغ طوله 290 كلم، حسبما علم من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وأوضح، عبد القادر مازار، المدير المركزي المكلف بالاتصال لدى الوكالة التي انتدبتها وزارة النقل للتكفل بمشاريع الدراسات والمتابعة والمراقبة والإشراف على أشغال انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، أن هذا الخط الذي أنجزه بشكل كلي مجمع مؤسسات عمومية سيمر بخمس ولايات هي (تيسمسيلت - تيارت- الجلفة-المدية والمسيلة)، وذلك في إطار خط السكة الحديدية الاجتنابي للهضاب العليا الموازي لخط شمال البلاد.

وتابع مازار أن الأشغال في إطار خط السكة الحديدية الذي يعتبر "مشروعا ضخما"، تركزت حول إنشاء شطرين، الأول على مسافة 151 كلم، و يربط بين مسيلة وبوغزول، والثاني بطول 139 كلم بين بوغزول وتيسمسيلت وبسرعة تقدر ب160 كلم /ساعة.

كانت أشغال انجاز الشطر الأول (المسيلة-بوغزول) قد أوكلت إلى مجمع مؤسسات عمومية تتكون من كوسيدار للمنشآت الفنية (الشركة الرئيسية)، وانفرا-رايل وسيرور وايستل رايل، أما الشطر الثاني فقد تم إيكاله لمجمع مؤسسات عمومية يتكون من انفرافير (المؤسسة الرئيسية) وجي سي بي وسابتا والمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى وايستل رايل ووسيتي رايل. أما أعمال متابعة ومراقبة هذا المشروع فقد كلف بها أيضا مجمع المؤسسات العمومية المتكون من شركات سيتي-رايل وسيدام وسيتور بالنسبة للشطر الأول، فيما كلف مجمع سايتي وسيدام وسيتا بالشطر الثاني.

وأضاف مسؤول الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، أن "هذه المؤسسات الجزائرية التي لديها تجربة طويلة في انجاز مشاريع المنشآت الكبرى، قد قامت بتسليم خط سكك حديدية جديد تتوفر فيه المواصفات الحديثة ومجهز بجميع أنظمة الإشارات والاتصال".

كما يتوفر هذا الخط المدرج ضمن "خط السكة الحديدية الإجتنابي للهضاب العليا"، على محطتين كبيرتين مختلطة (نقل المسافرين والبضائع) على مستوى عاصمة ولاية تيسمسيلت و مدينة بوغزول (المدية) و 7 محطات ولائية وبلدية على مستوى ولايات تيارت (العقيد بوقرة) والجلفة (حاسي فدول، سيدي لعجال والبيرين) والمدية (الشهبونية) والمسيلة (بوطي سايح وعين الحجل).

وذكر مزار أنه تم أيضا تجهيز محطات السكك الحديدية هذه بجميع الخدمات والمعدات اللازمة (مصاعد وممرات تحت الأرض، وفضاءات حجز التذاكر، ومحلات تجارية، ومواقف سيارات، ومحطات سيارات الأجرة والحافلات، ومجمعات إدارية، وغيرها)، مؤكدا أن "كل شيء جاهز لسير القطارات في أفضل ظروف الأمن والراحة".

وفيما يخص التأثير المتوقع لبداية تشغيل هذا الخط، أكد مسؤول الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، أن الأمر يتعلق بفك العزلة عن مناطق بأكملها كانت حتى الآن بعيدة عن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. وأوضح أيضا أن "هذه المنشئة القاعدية الجديدة ستستحدث حركية اقتصادية وتوفر وسيلة آمنة لنقل الركاب والبضائع".

وأضاف أن "استغلال هذا الخط سيكون أيضا مساهمة كبيرة في شبكة الطرق"، مشيرا بشكل خاص إلى تقليص عدد حوادث المرور وتقليل مدة السفر بين الولايات، فضلا عن تحسين خدمات النقل داخل البلد.

من جهته أكد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية جمال شعلال، أن الرحلة الافتتاحية على خط السكة الحديدية مقرر يوم الاثنين انطلاقا من مدينة تيسمسيلت إلى غاية مدينة المسيلة بحضور وفد رسمي.

وقد برمجت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة من الآن فصاعدا باستغلال هذا الخط الجديد، رحلتين يوميا، اعتبارا من يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن تكون نقطة انطلاق القطار على الساعة 5 صباحا من محطة برج بوعريريج مرورا بولاية المسيلة والجلفة وبوغزول (المدية) وتيارت إلى غاية تيسمسيلت خلال رحلة مدتها 4 ساعات و11 دقيقة.

أما بالنسبة لرحلة العودة، فمن المقرر أن تنطلق بعد الظهر على الساعة 4:30 زوالا، من محطة تيسمسيلت الرئيسية إلى محطة برج بوعريريج، حسب المكلف بالاتصال لدى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مؤكدا أن برنامج الرحلات سيعدل حسب تطور الطلب