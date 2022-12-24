"يجب التخلي عن ذهنية الاعتماد على باخرة الاستيراد"

شدد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني على ضرورة العمل على ضمان الأمن الغذائي وعدم انتظار "باخرة الاستيراد"، وهذا من خلال اتخاذ عدة تدابير.

وخلال الخرجة العلمية التي نظمتها الكنفدرالية إلى عدد من المزارع في اطار العمل على احياء تربية الماعز، دعا المتحدث إلى دعم هذه الشعبة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج وتنويع العرض الفلاحي وتزويد السوق الوطنية بمنتجات الحليب ومشتقاته.

كما نادى بضرورة إعتماد التقنيات الحديثة لتطوير شعبة الماعز في الجزائر، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في مادة الحليب لرفع الإنتاج الوطني.

وأكد زياني على أهمية العمل على تطوير الإنتاج الوطني في هذه الشعبة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مشددا على ضرورة مرافقة الدولة للمنتجين من خلال منح تسهيلات وتحفيزات وإزالة العراقيل، بهدف رفع الكمية والجودة التي تحتاجها.

وخلال وقوفه على عدد من المزارع افي تربية الماعز، ثمن زياني الإجراءات المتخذة لتطوير شعبة الحليب، من خلال الإعتماد على المصدر الحيواني بإنشاء مزارع نموذجية والعودة إلى الأرياف لتطوير الشعب الفلاحية النباتية والحيوانية، لغرض تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين محلياً وتقليص تدريجيا الإعتماد على الاستيراد.

م.ب