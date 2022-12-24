نسبة نمو معتبرة في قطاع الصيد البحري

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي السبت على افتتاح الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في دورتها الـ 18 ، وهذا بمقر مديرية الصيد البحري و تربية المائيات للجزائر العاصمة .

وفي بيان للوزارة، كان اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الميدانية المحققة في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، مع دعوة مدراء ورؤساء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات على بذل مجهودات اضافية لمرافقة الديناميكية الحقيقية التي يعرفها قطاع الصيد البحري الذي شهد هذه السنة بنسبة نمو قدرت بـ 19 بالمائة .

كما حرص الوزير، حسب نفس المصدر، على أهمية مرافقة المتعاملين المنضوين تحت غطاء التعاونيات لتسهيل اجراءات توثيق التعاونيات، مع العمل بالقرب من المهنيين في كل مرة للاستماع الى انشغالاتهم والتشارك مع الادارة المركزية لتحسين ظروف عملهم الاجتماعية و المهنية .