300 ألف زائر لمعرض الانتاج الوطني

عرفت الطبعة الثلاثون لمعرض الإنتاج الجزائري التي اختتمت السبت، إقبالا منقطع النظير حيث تم تسجيل 300 ألف زائر طيلة أيام المعرض.

وحسبما أفاد به السبت بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس"، فان "إقبال الجمهور كان كبيرا، حيث تمكن من اكتشاف اخر المنتجات الجزائرية في مختلف القطاعات الممثلة، كما أبدى اهتماما خاص بالمؤسسات الاقتصادية العسكرية واستفاد أيضا من فضاء البيع المباشر الذي تزامن مع تخفيضات نهاية السنة".

كما جلب هذا الحدث الاقتصادي، الذي أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اهتمام عديد المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 600 عارض حسب "صافكس" التي أبرزت "الاهتمام الكبير" من طرف المتعاملين ورجال الأعمال والجمهور العريض لهذه الطبعة.

وزيادة على ذلك، شهدت الأيام الدراسية المنظمة على هامش المعرض "مشاركة واسعة" حيث كانت فضاء للنقاشات ولتحليلات الخبراء والمختصين في مختلف مواضيع الساعة.

وتميز المعرض الذي نظم بين 13 و24 ديسمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة) أيضا بزيارات قام بها عديد المسؤولين والوفود على غرار زيارة ممثلي التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة في الجزائر، وزيارة الوفد الكوبي المتمثل في نائب الوزير الأول ووزير الصناعة والمناجم، وكذا زيارة عميد مسجد باريس الكبير الذي تسلم بالمناسبة مقرر التفويض في مجال الإشهاد "حلال"، من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات.