الشان: " الكاف" توافق على طلب اللجنة المنظمة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي بأن الاتحاد الإفريقي وافق على إدخال بعض التعديلات الطفيفة على برنامج مباريات كاس أمم إفريقيا للمحليين وذلك بناء على اقتراح من اللجنة المحلية المنظمة.

و وفق المصدر ذاته، فإن المباراة الافتتاحية للمنافسة بين الجزائر وليبيا ستكون الوحيدة التي ستلعب يوم الثالث عشر من جانفي.

وستلعب المواجهة بداية من الساعة الثامنة ليلا عوض الساعة الخامسة بملعب براقي الجديد والذي أطلقت عليه تسمية ملعب " نيلسون مانديلا".

أما المباراة الثانية بين إثيوبيا والموزمبيق التي كانت مبرمجة في نفس اليوم ستلعب في اليوم الموالي على الساعة الثانية ظهرا.

باقي اللقاءات ستكون وفق الجدول الآتي: