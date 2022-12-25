ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم

سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك، حسب آخر تقدير للديوان الوطني للإحصائيات، ارتفاعا بـ 0.7 في المائة شهر أكتوبر 2022، مقارنة بشهر سبتمبر، الذي سجل خلالها نسبة نمو بـ 0.9 في المائة مقارنة بشهر أوت 2022. بالمقابل، أظهرت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.4٪، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة التي ارتفعت بنسبة 2.6٪.

هذا الاتجاه التصاعدي في المنتجات الزراعية الطازجة ينبع أساسا، حسب تقدير الديوان الوطني للإحصائيات، من الزيادات المحسوسة في مؤشر أسعار الخضراوات والفواكه، على التوالي (+ 9.3٪ و+ 15.4٪)، وبدرجة أقل في اللحوم الحمراء (+ 2.6٪). وبالمقابل، تظهر أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا معتدلا بنسبة 0.3٪. علاوة على ذلك، سجلت أسعار المنتجات المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2٪. ومن ناحية أخرى، سجلت الخدمات انخفاضًا، وإن كانت بنسب معتدلة، بنسبة 0.1٪. بعد تعديله للتغيرات الموسمية. وسجل رقم القياس لأسعار المستهلك، لشهر أكتوبر 2022، زيادة تقارب 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق. وفي أكتوبر 2022 ومقارنة بنفس الشهر من عام 2021، بلغ التغير في أسعار المستهلك + 8.1٪، بينما قدر معدل التضخم السنوي (نوفمبر 2021 إلى أكتوبر 2022 / نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 2021) بـ + 9.3٪. وفي سبتمبر 2022، وبالمقارنة مع نفس الشهر من 2021، بلغ نمو أسعار المستهلك 8.7٪. ومعدل التضخم السنوي (أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 / أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021) + 9.4٪.

ووفقا لتقديرات الديوان دائما، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.4٪ في أكتوبر 2022، وهو أعلى من ذلك الذي لوحظ في الشهر السابق (+ 0.9٪). ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل اتساعًا مما لوحظ في أوت 2022، حيث بلغ (+ 3.5٪).

هذا الاتجاه التصاعدي (+ 1.4٪) ناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ومدفوع بالزيادة في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة (+ 2.6٪). كما سجلت زيادة في مؤشر أسعار الخضروات (+ 9.3٪) والفواكه (+ 15.4٪) واللحوم الحمراء (+ 2.6٪). وبالمقابل، يتم تسجيل انخفاض الأسعار لعدد من المواد على غرار لحوم الدجاج (-15.1٪) والبطاطا (-6.1٪).

في المقابل، سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية تباينًا بنسبة + 0.3٪. في أكتوبر 2022 ومقارنة بأكتوبر 2021، تتغير أسعار السلع الغذائية بمعدل + 10.5٪، وتظهر أسعار المنتجات الزراعية الطازجة تباينًا بنسبة + 9.2٪، مع + 31.8٪ بالنسبة للحوم الحمراء و+ 21.3٪ للبيض. وبالمثل، سجل مؤشر أسعار المنتجات الغذائية الصناعية نسبة مرتفعة بـ+ 11.9٪.

وبالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية والغذائية، تشير تقديرات الديوان إلى تسجيل نسبة نمو في مؤشر أسعار الخبز والحبوب في فترة 10 أشهر من 2021، و10 أشهر من 2022 بـ 12.06 في المائة، مقابل 14.95 في المائة بالنسبة للحوم الخروف و16.04 في المائة بالنسبة للحوم الأبقار، مقابل 8.75 في المائة للحوم البيضاء الدواجن والبيض، وقدر مؤشر الأسعار بـ 22.63 في المائة للحوم والسمك المعلب و15.04 بالمائة للخضر و8.30 في المائة للفواكه، مقابل 24.03 في المائة بالنسبة للبطاطا و12.99 في المائة للحليب والأجبان ومشتقات الحليب، و20.92 في المائة للزيوت و19.82 في المائة للقهوة والشاي و10.37 في المائة للمشروبات غير الكحولية، وهي نسب تعتمد على أساس سنوي.