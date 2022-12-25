العاصمة : توقيف سبعة أشخاص ببئر توتة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبئر التوتة، من توقيف سبعة (7) أشخاص مشتبه فيهم في قضية الانخراط في عصابة أحياء، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أنه تم توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في قضية الانخراط في عصابة أحياء لغرض إحداث جو من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية وزرع الرعب في نفوس الغير وتعريض حياتهم للخطر وحيازة المخدرات والمخدرات الصلبة (الهيروين) والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة وكذا التحطيم العمدي لملك الدولة وعرقلة مهام الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات وحيازة سلاح أبيض محظور.

وحسب البيان، فقد تم حجز 106 قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي من عائدات الترويج و قطعتي (2) مخدرات من القنب الهندي وقارورة (1) من محلول مخدر و(1) سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، ليتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.