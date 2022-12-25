الطفلة ميليسا.. تطير قريبا إلى روسيا

مكنت حملة التضامن مع الطفلة الكفيفة ميليسا التي اعلنت عنها منذ اسبوعين الجمعية الولائية الخيرية بالمدية "سند التيطري" من جمع اكثر من 240مليون سنتيم الذي ساهم فيه حتى متبرعين من خارج الوطن لتمكين ميليسا ذات العشرة اشهر من السفر الى روسيا لإجراء عملية جراحية بأحد مستشفياتها حتى تستعيد البصر لعينيها وهي التي حرمت منه منذ الولادة.

ومن المنتظر بعد ان تقدمت عائلة ميليسا القاطنة بمدينة البرواقية في الأيام الاخيرة بطلب الى سفارة روسيا قصد الحصول على تأشيرة السفر ان تشد رحالها رفقة ابنتها شهر جانفي المقبل.