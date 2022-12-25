ماهي التشكيلة الأفضل في 2022 حسب " ليكيب"؟

كشفت صحيفة " ليكيب "الفرنسية، عن التشكيل المثالي، لعام 2022، والذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والثنائي الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد وكيليان مبابي نجم الفريق الباريسي.

وشهدت التشكيلة الأفضل للصحيفة الفرنسية، تواجد 4 لاعبين من فريق ريال مدريد، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه على حساب فريق ليفربول في المباراة النهائية التي أقيمت في فرنسا.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: كايل ووكر فان دايك ثيو هيرنانديز وجفارديول.

الوسط: دي بروين، كاسيميرو و لوكا مودريتش وليونيل ميسي

. الهجوم: كريم بن زيمة وكيليان مبابي.