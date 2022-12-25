الفتيل يشتعل بين الوزير ونقابة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين

نددت النقابة الوطنية الوطنية للباحثين الاستشفائيين والجامعيين بتصريح وزير الصناعة الصيدلانية، الذي هدد الأساتذة رؤساء الأقسام الطبية بالمتابعات القضائية، لسبب وحيد ممثل في تقييمهم للوضع الصحي بخصوص ندرة بعض الأدوية الخاصة بالتكفل بمرضى السرطان، لتصف النقابة التصريحات بـ "المذهلة وغير المقبولة" في حق أساتذة الطب، معتبرة إياها "مساسا بكرامتهم".

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة الوطنية للباحثين الاستشفائيين والجامعيين، تلقت "الخبر" نسخة منه، كرد على التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة الصيدلانية بخصوص ندرة أدوية السرطان الموجهة لعلاج صغار مرضى السرطان، إذ فتح الوزير النار على بعض أساتذة الطب المسؤولين على أقسام الأنكولوجيا قائلا "هناك تهويل لا تفسير له بخصوص ما وصف بندرة الأدوية الموجهة لعلاج صغار مرضى السرطان"، متسائلا عن الهدف من هذه التصريحات التي وصفها بالمغرضة، مشيرا إلى أنه من ضمن 121 دواء تشمله فئة الأدوية الموجهة لعلاج صغار مرضى السرطان، هناك تذبذب في توفر 5 إلى 6 أدوية لا غير، متسائلا بالتالي عما وراء تصريحات بعض مسؤولي الأنكولوجيا الذين أعلنوا بأن "أطفالنا يموتون"، ليتم علي عون في تصريحه الصحافة بأنه لن يسمح من الآن فصاعدا بمثل هذه التصريحات، وأن العدالة هي من يفصل في هذه الأمور.

وجاء رد النقابة الوطنية للباحثين الاستشفائيين والجامعيين منددا بهذه التصريحات، فقد أشار بيانها إلى أنه "بعد أكثر من سنتين من الصراع مع جائحة كوفيد 19، والتي كان خلالها ممارسو الصحة من مختلف الاختصاصات في مواجهة شرسة لهذا الفيروس، وجدنا أنفسنا بعد هذه الحرب الشرسة، ونحن نواجه بقايا آثارها النفسية، أمام تصريحات مثيرة وغير مقبولة لوزير الصناعة الصيدلانية الذي اعتمد سياسة التخويف تجاه الأساتذة رؤساء الأقسام الطبية.. مهددا إياهم بالمتابعات القضائية، رغم أن ما قاموا به ليس إلا تقييما للوضع السائد بخصوص ندرة بعض الأدوية الأساسية لعلاج مرضى الجزائر".

يشار إلى أن ما أثار غضب وزير الصناعة الصيدلانية هو بعض تصريحات أساتذة الطب الذين ذهب البعض منهم إلى القول بأن "أطفالنا يموتون بسبب انقطاع أدوية علاج السرطان"، ليندد بذلك ويعلن عن فتح تحقيق حول هذه التصريحات، "على أن يتحمل كل واحد مسؤوليته"، مشيرا إلى أنه سبق أن فتحت وزارة الصناعة الصيدلانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، تحقيقا على مستوى صيدلية مركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة، الذي صرحت المسؤولة عليه لوسائل الإعلام عن عدم وفرة الأدوية، "لنجد أن كل الأدوية التي تحدثت عن ندرتها متوفرة"، يقول الوزير عون، متسائلا عن الهدف من وراء هذه الادعاءات التي صرح "بأن هناك قراءة أخرى لها"، مشيرا إلى أن العدالة وحدها من سيفصل في الأمر، ما جعل النقابة الوطنية للباحثين الاستشفائيين والجامعيين تعلن أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التصريحات التي تمس بكرامة ومكانة البروفيسور رئيس القسم الطبي، مشيرة إلى أنه "حتى وإن رأى السيد الوزير أن هذه التصريحات مشهرة لا غير، فهناك عدالة جزائرية وحدها المسؤولة عن الفصل في الأمر"، يقول بيان النقابة.