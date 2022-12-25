إدارة الكناري تكشف عن المغادرين

أعلنت اليوم الأحد، إدارة شبيبة القبائل عن رحيل كل من اللاعبين زكرياء منصوري وزميله شمس الدين حراق.

وأكدت إدارة " الكناري" عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن رحيل الثنائي جاء بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي. كما أكد مصدر ل "الخبر" أن قائمة الذين سيرحلون عن " الجياسكا" لا تزال مفتوحة، وستشمل كل من زدروم وبن ساحة وسانوغو و بوحكاك.

يذكر أن النادي القبائلي يعيش وضعية سيئة، إذ يحتل المركز الـ 15 في الترتيب العام برصيد 13 نقطة، كما إستهلك لحد الآن ثلاث رخص للمدربين، حيث كانت البداية مع البلجيكي خوسيه ريغا ثم عبد القادر عمراني والآن ميلود حمدي الذي التحق مؤخرا بالطاقم الفني.

