هل انتهى عهد الزعامات في حمس؟

تفيد المعلومات المستقاة من حركة مجتمع السلم بوجود مشاورات وتدافع وبحث عن "بروفيل" لخلافة الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري الذي تنتهي عهدته في مارس المقبل، ولا يمكن للمعني تمديدها أو تجديدها، برغبة منه وأيضا إذعانا للقانون الأساسي للحزب الذي يحدد فترة الرئاسة بعهدتين غير قابلتين للتجديد.

بالرغم من أن الطموحات في خلافة مقري تسير دون ضجيج، خلافا لما كان يجري في الحركة في مثل هذه المحطات، وسبق أن بلغ درجة الانشقاقات عن الحركة، إلا أن الكولسة، أو التنسيق كما يشتهي منتسبو البيت الحمسي وصفه، بدأت تتفاعل في أعلى مستوى بين عدة تكتلات أو أقطاب أو مواقف، دون أن ترقى إلى تسميتها بالصدامات أو الخصومات، وإنما المنافسة الحزبية، وفق ما تابعته "الخبر" مؤخرا.

وانطلاقا من أن الحركة تضم عدة وجوه وأوزان ثقيلة من شأنها التقدم لخلافة القائد الحالي الذي سار بالحزب نحو المعارضة منذ زمن الرئيس السابق الراحل بوتفليقة، فإن التفاعلات الجارية حاليا لا تعني رئيسها السابق الشيخ أبو جرة سلطاني، بتأكيد منه في اتصال هاتفي مع "الخبر" منذ 3 أيام، قائلا إنه غير معني بالموضوع ولا يريد التعليق عليه، محيلا الكلمة إلى "الإخوة القائمين على تنظيم وسير العملية" ليقدموا إجابات للتساؤلات القائمة حول الموعد المفصلي الذي سيحدد معالم مرحلة ما بعد مقري.

وباستثناء سلطاني من المنافسة، يبرز عبد القادر سماري وعبد الرحمن سعيدي وعبد المجيد مناصرة والهاشمي جعبوب، وشخصيات أخرى ممن يُسمون في الأدبيات الداخلية للحركة بالجيل الجديد الذي لم يكن ضمن مرافقي أو من محيط رئيسها المؤسس الراحل الشيخ محفوظ نحناح، لكنهم وفق عناصر منهم ظلوا أوفياء لأفكاره ولمبادئه، بل "عملوا على تجديدها وتكييفها مع متطلبات وتطورات المشهد السياسي، وقاموا وفق ما بدا من دردشات وتصريحات بمراجعات للخطاب السياسي للحركة وتطويره، قياسا بالخطاب التقليدي السابق القائم على قيم دينية وأخرى سياسية.

راهن ورهانات

وبخصوص الحظوظ في تقلد أعلى مسؤولية حزبية، فإن كل هذه الوجوه "الحمسية"، المعروفة بمرافقتها للمؤسس الراحل الشيخ محفوظ نحناح، صارت مضطرة ومدعوة لإقناع جيل جديد من القيادات داخل الحركة، يرفض منطق الزعامات أو الشرعيات بمختلف أشكالها، سواء أكانت شرعية تاريخية بوصفهم "ورثة" المؤسس، ومن ثَمَّ تؤول إليهم القيادة تلقائيا، أم شرعية أقدمية أو عمر أو مسؤولية.

وفي حال لم تتمكن أي شخصية مرشحة من إظهار قدرتها على تبني وممارسة أسلوب جديد في إدارتها للحركة وأهليتها لمواكبة التحولات التي جرت داخل الحركة واستيعابها بها، بسبب تكوين تقليدي أو خطاب كلاسيكي، فإن القاعدة صارت، وفق ملاحظات "الخبر"، تمتلك من الجرأة ما يؤهلها لإبعاد كل راغب في القيادة لا تتوفر فيه المعايير المرجوة، مهما كان وزنه وتاريخه وشرعيته خارج الصندوق.

ولم تتمكن "الخبر" من تحديد اسم الشخصية الأكثر حظا والتفافا من المناضلين لقيادة الحركة، غير أن المؤشرات توحي بأن الانتخابات هذه المرة ليست كسابقاتها، وإنما تتدخل فيها عوامل جديدة، متمثلة في تنامي الرغبة في ترشيح "بروفيل" من الجيل الجديد في المنافسة، وعدم الإبقاء في السباق سوى على "الحرس القديم".

وعلى بعد أقل من 3 أشهر عن المؤتمر الثامن، ما يزال الراغبون في ترؤس الحركة يشتغلون في الظل، ولم يكشفوا عن طموحاتهم بشكل علني، رغم أن النقاش الداخلي الجزئي يميل إلى تجاوز ثنائية المشاركة والمقاطعة إلى ضرورة تكريس ممارسة عصرية للسياسة، وتطوير خطاب سياسي مسؤول وبراغماتي، وازن بين المبادئ والثوابت والمتطلبات، ولا يخضع لمنطق الزعيم وإنما يكون بمثابة صناعة جماعية تشاورية وسيادية، يمارس الرقابة ويسعى للوصول إلى الحكم، مع أخذ الراهن والرهانات بعين الاعتبار.

ويرى متابعون لشؤون حمس أن هذه الأخيرة شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على صعيد الخطاب الحزبي، وعلى صعيد صناعة القرار الداخلي، وطريقة إدارة المسؤولية وممارسة الصلاحيات، فبعد أن كانت تتم بطريقة عمودية نازلة، انطلاقا من ثقافة "الزعيم يقرر والقاعدة تنفذ"، صارت القرارات اليوم تُصنع بطريقة أفقية وتشاورية، وفي بعض الأحيان عمودية تصاعدية، أي انطلاقا من رغبات وتقييمات القواعد والمكاتب الولائية.

وتفيد الأصداء كذلك بأن ثمة عدة توجهات كبرى بدأت تتشكل وتبرز داخل الحزب، ولكل منها رهاناته حول من يستحق شرف القيادة، غير أن نقطة الاختلاف هذه المرة لا تتعلق بشخص بعينه وبطبيعة شرعيته وأقدميته ووزنه، بقدر ما هي مرتبطة بطبيعة الجيل الذي سيأتي منه القائد الجديد ومؤهلاته الفكرية للحفاظ على ما يعتبرونه مكاسب تحققت داخل الحركة، كالسيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات المصيرية والعادية داخل الحزب، وتكريس ثقافة المجموعة والتوافق، والقدرة على الإدارة والتعامل مع محيط الحركة الخارجي دون صدامات وعداوات.. وغيرها من الإنجازات المنسوبة للجيل الثاني للتشكيلة الحزبية.

وحسب ما لاحظته واستخلصته "الخبر" من دردشات مع شخصيات مؤثرة في الحركة، فإن النقاش والحديث حول خليفة مقري المحتمليدفع نحو "بروفيل" من الجيل ما بعد "رفقاء" الشيخ المؤسس نحناح، على أساس أنهم الركيزة التي ظلت صامدة ومتمسكة بالحركة وقت حدوث الانشقاقات وتكوين حركات جديدة من رحم الحركة الأم، كحركة البناء الوطني وجبهة التغيير التي كان يترأسها عبد المجيد مناصرة، قبل أن تعود وتندمج مجددا إلى البيت، وأيضا حركة "تاج" التي أحدثت نزيفا وهجرة جماعية نحوها بمجرد الإعلان عن تأسيسها من قبل رئيسها السابق عمار غول، القابع رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.