هل سيغادر ثنائي" الخضر" نادي بريست؟

كشف تقرير فرنسي اليوم الأحد، أن هناك خمسة لاعبين من نادي بريست يتواجدون في نهاية عقودهم مع الفريق.

وحسب يومية " واست فرانس "، فإن من ضمن هؤلاء العناصر يتواجد كل من هاريس بلقبلة الذي يعد ركيزة أساسية في المجموعة وهو الذي يلعب منذ خمس سنوات وخاض 142 مواجهة وسيكون على رأس ملف ميركاتو المدير الرياضي غريغوري لورينزي.

ولن يكون بلقبلة الوحيد المعني بالتفاوض مع فرق أخرى بداية من الفاتح جانفي المقبل قصد الإلتحاق بهم الصيف المقبل في صفقة إنتقال حر، بل سيكون زميله في المنتخب إسلام سليماني في نفس الوضعية وهو الذي سجل هدف واحد من مجموع 11 مواجهة لعبها منذ انضمامه الصيف الماضي، حصيلة لم ترتق إلى مستوى التطلعات وفق" واست فرانس".

يذكر أن بريست، يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي وبرصيد 13 نقطة.