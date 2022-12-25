ليس من أجل بن زيمة..!

لماذا اختار اللاعب كريم بن زيمة إنهاء مسيرته الكروية في فريق "الديكة"؟ هل هي دورة الحياة بعدما تجاوز سن 34 عاما؟ أم أن وراء هذه الخرجة المفاجئة لكريم بن زيمة أمور جرت في الكواليس بعيدا عن الأعين والآذان، ودون أن تلتقط صورها عدسات الكاميرات؟

من الناحية الرياضية البحتة، لا يعقل أن يوقف الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم مسيرته الكروية "دوليا"، بعد شهرين فقط من فوزه بالمعدن النفيس، وهي شهادة اعتراف من أكثر من 100 صحفي من 100 دولة صوتوا عليه واختاروه كأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، ما يعني آليا أنه ما زال يحمل في رجليه من المستوى العالي ما يمكنه من الاستمرار في نفس التألق على الأقل لسنتين أو ثلاث إضافية.

لكن مع ذلك، فضل بن زيمة إنهاء مسيرته الدولية مع "الديكة" بطريقة أثارت الكثير من ردود الفعل، بعضها غاضب أو متحسر، وبعضها مشكك ومتسائل، والعديد منها صنفت في خانة "المؤامرة"، خصوصا أن طريقة منع بن زيمة من اللعب لـ "الديكة" طيلة سنوات عديدة، وعودته مجددا إلى المنتخب الفرنسي، لم تكن لا عادية ولا طبيعية، وفي كل مرة كانت تتخللها نقاط ظل وغموض وكواليس وأشياء كثيرة أخرى لم تكشف بعد عن أسرارها.

وقد اجتهد المتتبعون والمحللون الرياضيون في محاولة فهم هذا الاعتزال المفاجئ، فمنهم من أرجعه الى طبيعة العلاقة المتشنجة بين بن زيمة والمدرب ديديي ديشان، ومنهم من رأى فيها الجزء البارز من جبل جليد العنصرية، وهناك من تحدث عن وجود "عصب" و "زمر" داخل فريق "الديكة" لم يعجبها أفول نجمها وسطوع نجم بن زيمة، خصوصا أنه ملاحق بجذوره الجزائرية، وهو ما يحسب له في فرنسا ألف حساب، ويستعمل رياضيا وسياسيا في تصفية الحسابات وفي "شيطنة" النيات، وحتى في تعيين كبش الفداء في الهزائم والخيبات.

وذهب البعض إلى حد إيجاد ربط بينه وبين زين الدين زيدان، إذ مثلما يجري حاليا سد كل الأبواب والمنافذ والثقوب لكي لا يتسلل زيدان لتدريب فريق "الديكة"، خلفا للمدرب ديشان الذي يمارس الاحتكار على الفريق الفرنسي منذ عقد كامل، مثلما جرى محاصرة بن زيمة وهو الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم في طبعتها الأخيرة، ودفعه دفعا لمغادرة مونديال قطر دون رحمة ولا اعتبار.

الآن الكرة في مرمى بن زيمة، ليتكلم بوضوح ويكشف الحقيقة للناس، وبطريقة "اخرج لربي عريان يكسيك"، وذلك ليس فقط من باب أن لاعب ريال مدريد قد أعلن اعتزاله دوليا، وهو ما يحرره من أي تبعات، ولكن أيضا، وهو المهم، حتى لا يُلدغ لاعبون آخرون، خصوصا الفرنكو جزائريين أو الفرنكو إفريقيين، من نفس الجحر الذي لُدغ منه بن زيمة، في بلد يرفع شعار "الحرية، الأخوة، المساواة"، لكن وفق مكيالين على طريقة "عربي عربي ولو كان الكولونيل بن داود".