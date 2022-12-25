ديلور يفكر في المغادرة

أوضحت اليوم الأحد، شبكة " أرم أم سي" الفرنسية، أن الدولي الجزائري، أندي ديلور مهاجم نادي نيس يفكر في الرحيل عن فريقه.

ووفق المصدر ذاته، فإن ديلور العائد إلى صفوف "الخضر" مؤخرا، استفسر عن مستقبله مع نيس، بعدما شعر بخيبة أمل لعدم حصوله على زيادة في الراتب مثلما وعده رئيس النادي جان بيير ريفير الموسم المنقضي.

كما أضاف المصدر، أن ديلور يشعر بالحنين للفترة التي كان يلعب فيها مع المدرب كريستوف غالتييه الذي كان قريبا منه.

وختم أنه حتى لو كان صاحب الـ 31 عاما، يشعر بالراحة في نيس إلا أنه يفكر في المغادرة حتى على شكل إعارة لأندية أولمبيك مرسيليا ونادي ران أو خوض تجربة خارج فرنسا وتحديدا في إيطاليا أو السعودية أو قطر.