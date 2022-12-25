هذا ما ستموله قطر في ولاية البيض

وقع سفير قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة مع والي ولاية البيض على اتفاقية تمويل لمشروع انجاز مصلحة الأمومة والطفولة بولاية البيض.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية "استقبل السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صباح اليوم 25 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، السيد عبد العزيز علي النعمة، سعادة سفير دولة قطر بالجزائر حيث خصص اللقاء لتباحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

اختتم اللقاء بإشراف السيد الوزير على توقيع اتفاقية تمويل قطري لمشروع إنجاز مصلحة الأمومة والطفولة بولاية البيض، من طرف سعادة السفير القطري ووالي ولاية البيض".