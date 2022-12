Zidane favori à entrainer le Brésil

À la recherche d’un sélectionneur étranger et expérimenté pour succéder à Tite, la Fédération de football brésilienne serait séduite par le profil de Zinédine Zidane, selon L’Équipe.

Le successeur de Tite sur le banc du Brésil devrait être un entraîneur libre, étranger et expérimenté. Le profil de Zinédine Zidane séduit.

Selon L’Équipe, la Fédération brésilienne (CBF) aurait déjà ciblé plusieurs noms, dont celui de Zinédine Zidane. Triple vainqueur de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid (2016, 2017, 2018), l’entraîneur de 50 ans est libre de tout contrat. Et son profil séduirait les dirigeants brésiliens.