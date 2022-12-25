الركراكي مرشح لجائزة "أفضل مدرب في 2022 "

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، أمس السبت ، عن قائمة المرشحين لجائزة "أفضل مدرب لعام 2022"، والتي ضمت 15 مدربا للمنتخبات من المستوى العالي.

وتضمنت القائمة اسم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي قاد "أسود الأطلس" إلى بلوغ نصف النهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022" في إنجاز تاريخي أفريقي وعربي.

كما شملت القائمة أيضا المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، يورغن كلوب مدرب ليفربول، جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ، يوليان ناغيلسمان مدرب بايرن ميونيخ، وجوزيه مورينيو مدرب روما، وكذا أوناي إيمري مدرب فياريال سابقاً وأستون فيلا حالياً إضافة لثمانية مدربين آخرين.