إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا في 2023

تمخض اجتماع مجلس الوزراء ، اليوم الأحد،عن قرار يقضي بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر خلال السنة المقبلة .

وجاء في بيان الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه سيتم إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023.

كما تضمن البيان قرارا ينص على إعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5 بالمائة، بعد أن كانت تحوز على حصة سوقية تقدر بـ 47 بالمائة، حسب ذات المصدر.

ونوه رئيس الجمهورية ، وفقا للبيان، بالمجهودات التي تُبذل حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن "توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية".