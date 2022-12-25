ثلاثة قتلى في حادث مرور بالشلف

لقي 3 أشخاص حتفهم ، مساء الأحد ، وأصيب آخر بجروح بالغة الخطورة في حادث مرور بولاية الشلف.

وجاء في بيان للحماية المدنية بذات الولاية، أن الحادث ناتج عن اصطدام بين سيارتين من نوع بيجو، الأولى سيارة نفعية والأخرى سياحية، على محور الطريق الوطني رقم 19 بالمدخل الجنوبي لبلدية أولاد فارس.

وتنقل والي الولاية عطالله مولاتي فور وقوع الحادث، وفقا للبيان، للوقوف على مخلفات الحادث ولتقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا الثلاث، وكذا للإطمئنان على الحالة الصحية للجريح.

وورد في ذات البيان أن المصالح المعنية فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث.