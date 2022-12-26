وزير العمل يتحدث عن تفاصيل رفع الأجور (فيديو)

تحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، مساء الأحد، عن تفاصيل الزيادات في الأجور بداية من 2023 و2024.

الوزير صرح خلال حديثه للتلفزيون الجزائري، قائلا إن زيادة الأجور منذ سنة 2020 إلى غاية 2023 و2024 ستتراوح تقريبا بين 47 و 50 بالمائة.

الوزير لفت إلى أن نسبة الزيادة ترجع إلى الضريبة على الأجور التي كانت محل مراجعة إضافة إلى الأجور التي تم دفعها.

وبخصوص قرار رفع الأجور الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير العمل أنه سيمس تقريبا 2 مليون و800 ألف موظف ومتعاقد.

وفيما يتعلق بكيفية زيادة الأجور، أعطى الوزير شرفة مثالا عن الأستاذ قائلا إن" الأستاذ سيستفيد من زيادة بـ 13 ألف و 500 دج خلال سنتي 2023 و2024".

أما العامل المهني البسيط، وفقا للمتحدث، فسيستفيد من زيادة 4500 دج الى 8500 دج حسب الرتب.