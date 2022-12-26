تفحم امرأة وإصابة تسعة أشخاص في حريق شقة بسيدي بلعباس

توفيت امرأة وأصيب تسعة أشخاص بحروق خفيفة جراء حريق شب في شقة بعمارة تقع في حي 1200 مسكن في مدينة سيدي بلعباس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان بأن إسعافاتها تدخلت على الساعة الثانية صباحا وثلاثين دقيقة (02:30) من أجل اخماد حريق شقة بالطابق السابع لعمارة من تسعة طوابق وأخر أرضي بحي 1200 مسكن عدل بلدية سيدي بلعباس.

وأضاف نفس المصدر أعوان الإطفاء للحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق الذي خلف وفاة امرأة وإصابة تسعة أشخاص بحروق خفيفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى فيما تم تحويل المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى المدينة.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية نشوب حريق مهول آخر فجر اليوم الإثنين على مستوى حظيرة لركن السيارات بوسط مدينة سيدي بلعباس.

وذكر المصدر ذاته أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية في حين ترتب عنه احتراق كلي لست سيارات وأربع سيارات محترقة جزئيا فيما تم إبعاد 76 سيارة عن ألسنة النار.