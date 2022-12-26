أردوغان: لهذا السبب تم تهميش رونالدو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الضغوط التي يتعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبدو أنها سياسية، لأن "صاروخ ماديرا" يدعم القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال لقاء شبابي جمع أردوغان مع طلاب الجامعات في ولاية أرزروم. وقال أردوغان في معرض رده على سؤال حول المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو، إنه ليس في مكان يسمح بالمقارنة بين اللاعبين، لكنهم ضيعوا رونالدو.. مع الأسف طبقوا عقوبة سياسية على رونالدو".

وأضاف؛ "إن وضع لاعب مثل رونالدو على الدكة، أمر يستنزف نفسيته وطاقته. رونالدو شخص داعم للقضية الفلسطينية".

وانهزم المنتخب البرتغالي أمام المغرب (1-0)، ضمن ربع نهائي مونديال قطر.

وحقق أسود الأطلس تأهلا تاريخيا إلى المربع الذهبي. وأصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيانا بعد خروج منتخبه من ربع نهائي مونديال كأس العالم في قطر 2022، على يد المغرب.