الكشف عن قائمة الحكام الدوليين لعام 2023

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن قائمة الحكام والحكام المساعدين الدوليين لسنة 2023.

وتم الإعلان عن القائمة على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري للعبة.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

الحكام الأساسيين: ـ مصطفى غربال ـ لحلو بن براهم ـ جواد توابتي - نبيل بوخالفة ـ لطفي بكواسة ـ يوسف جموح ـ حسام بن يحيى ـ لمياء عثمان. ـ غادة مهات.

الحكام المساعدين : ـ الحملاوي سيد علي ابراهيم ـ مقران قوراري ـ عباس أكرم زرهوني ـ محمد سراج ـ حمزة بوزيت ـ عبد الرزاق بن ميرة ـ عادل عبان ـ أسماء فريال وهاب ـ سارة كماد حكام الفار: ـ مصطفى غربال ـ لحلو بن براهم

حكام كرة القدم داخل الصالات: ـ عمار بلهوان ـ عادل شناوة ـ مليكة ندى شيحاوي حكام كرة القدم الشاطئية: ـ زكريا عروي ـ رياض عبد الكريم زرات