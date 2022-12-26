ثلاث وفيات في حادثي مرور

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادثي مرور وقع الأول صبيحة اليوم الإثنين بالطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لولاية برج بوعريريج والثني بالطريق الوطني رقم 08 في ولاية البويرة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في بيان لها، بأن وحدتها الثانوية لدائرة عين تاغروت تدخلت صبيحة هذا الإثنين في حدود الساعة السادسة واثنتي وأربعين دقيقة (06:42) لأجل حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق غرب وبالضبط عند قرية قمور في اتجاه مدينة البرج.

الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة خلف وفاة رجل وامرأة أعمارهما على التوالي 68 و60 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج بوعريريج، والسائق سنه 37 سنة متعدد الإصابات قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان وتم نقله مباشرة إلى مستشفى البرج.

وفي ولاية البويرة توفي وأصيب آخر بجروح في حادث مرور تمثل في اصطدام بين حافلة وسيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 08 وبالضبط في منطقة الخليفات التابعة إقليميا لبلدية ديرة، حيث تم إسعاف الجريح الذي كان على متن السيارة البالغ من العمر 24 سنة ونقله إلى المستشفى فيما تم تحويل مرافقه سائق السيارة المتوفى والبالغ من العمر 63 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الصحية.