لا شفافية دون رقمنة

رغم الإرادة المعلنة للسلطات العمومية، يبقى تخلف الرقمنة العائق الرئيسي في تطور البلاد، وفي تحديد من يدفع الضريبة على الثروة، وتجسيد العدالة الضريبية، ومن يستفيد بالتالي من دعم التحويلات الاجتماعية.

تصطدم المساعي أساسا بعدم تحمس المسؤول التنفيذي الصغير والمشرف على العملية للتغيير، ورفض التكيف مع متطلبات المرحلة، وقلة إدراك أهمية الرقمنة، وتكليف المتخصصين بذلك، فهي نقيض لقيمه ولثقافته ولوجوده أحيانا.

تضاف إلى هذه أسباب موضوعية أخرى تضم مختلف القطاعات، مثل الأملاك العمومية ومسح الأراضي، فرغم الإصلاحات التي أُدخلت في الأعوام السابقة بإدماج قطاع مسح الأراضي بالمحافظات العقارية تحت مظلة واحدة، يتطلب الأمر مزيدا من الجهود لبلوغ المبتغى، زيادة على غياب التنسيق بين قطاعات البنوك، السجل التجاري، والضرائب، وهذه الأخيرة مثلا تفتقد صلاحيات تمكنها من ملاحقة أصحاب الثروات مجهولة المصدر.

وعلى المستوى الشعبي، تصطدم الجهود بعوائق ثقافية واجتماعية وسياسية متشعبة، بالنظر لرغبة قطاع من المواطنين في الحفاظ على سرية ممتلكاتهم، خصوصا الناشطون في المهن الحرة وقطاع التجارة والفلاحة والسوق غير الرسمي. فيما غذى الشعور بانعدام حق المواطنة للكثيرين، وعدم سماع صوتهم من قبل أصحاب القرار في تعزيز الشعور الرافض للشفافية المالية، والتصريح بالممتلكات والثروات النقدية والعينية، إذ يفضل البعض إخفاء أموالهم مثلا في الثلاجة أو صندوق خشبي قديم أو في حفرة في الحائط على إيداعها في البنك. وفيما ترتبط المشاركة السياسية في الغرب بدفع الضرائب، فالمواطن الجزائري مستقيل سياسيا.

وتواجه السلطات خلال العام الجديد تحدي تجسيد بدء العمل بالضريبة على الثروة وفق مقاربة جديدة، زيادة على الآليات القديمة التي تركز على مظاهر الثروة. وبحسب وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، فإن هذه الضريبة ستطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين لهم أملاك بالجزائر وفي الخارج، وإن تحديد قائمة الذين سيخضعون لها يندرج ضمن مجال المصالح المكلفة بالرقابة والبحث عن المعلومة التابعين لمصالح الضرائب.

ونص قانون المالية 2023 في مادته 34 على أنه يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر، بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة، سواءً أكان لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين أم لا، وأنه "يمكن كذلك أن يخضع لهذا التحقيق الأشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر، عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين. وبمناسبة هذا التحقيق، يقوم الأعوان المحقّقون بمراقبة التطابق بين المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط البيت الجبائي، ولا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الثروة دون إعلام".

ومن شأن تولي مختصين مهمة تعزيز قدرات الديوان الوطني للإحصائيات بشريا وماديا، واستحداث فروع وفتح مزيد من المناصب المالية في مجال الإعلام الآلي والإحصائيات، تجسيد هذه الأهداف كاملة ولو بعد سنوات.