بلجود يشرف على تدشين خط السكة الحديدية تيسمسيلت ـ بوغزول ـ المسيلة

أشرف، اليوم الإثنين، وزير النقل كمال بلجود رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق على وضع حيز الخدمة لخط السكك الحديدية تيسيمسيلت ـ بوغزول-المسيلة على طول 290 كم.

وقد تم انجاز هذا الخط بشكل كلي من طرف مجمع مؤسسات عمومية، ويمر بخمس ولايات هي (تيسمسيلت -تيارت-الجلفة-المدية والمسيلة)، وذلك في إطار خط السكة الحديدية الاجتنابي للهضاب العليا الموازي لخط شمال البلاد.

وفي تصريح صحفي، دعا الوزير بلجود، المستثمريين الجزائريين لاقتحام المدن الداخلية، بالتوازي مع توفرها على شروط نجاح الاستثمار. كما أكد على ضرورة خروج المستثمر من المدن الكبرى واقتحام الولايات الداخلية الأخرى، بعـد تحقيق شروط نجاح استثماراتهم فيها.