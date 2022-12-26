انتخاب بودية مديرا عاما للشركة العربية البحرية لنقل البترول

تم بالإجماع انتخاب حسين بودية، ممثل الجزائر، في منصب مدير عام للشركة العربية البحرية لنقل البترول.

وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، فقد تم اختيار بودية من بين 99 مرشحًا لشغل منصب المدير العام لـ AMPTC، وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول، إحدى الشركات التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والدول المساهمة في الشركة هي: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، وجمهورية مصر العربية.

وتأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول'' AMPTC '' عام 1972 بقرار من حكومات الدول الأعضاء في أوابك من أجل تقديم خدمات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية لمنظمة أوابك وأعضائها، وكذلك لتسويق المحروقات في السوق الدولية. تمتلك وتشغل الشركة حاليًا أسطولًا مكونًا من 11 سفينة، منها 08 ناقلات للمنتجات البترولية، وناقلتين (02) للغاز المسال (GPL) وناقلة واحدة (01) للنفط الخام.

كما تخطط، في إطار خطتها التنموية لتحديث أسطولها، بناء أربع سفن جديدة. وللتذكير، يشغل حاليا حسين بودية منصب رئيس مدير عام شركة هيبروك، فرع مجمع سوناطراك، مختصة في النقل البحري للمحروقات.