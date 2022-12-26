توقيف سارق الكوابل النحاسية بتيارت

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية مدروسة، شابا، على متن مركبة سياحية، حاول تفادي حاجز أمني للدرك الوطني، لنقله كمية من النحاس في شكل كوابل ومعدات تستعمل في عملية السرقة لهذه المادة.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن العملية تمت أثناء قيام أفراد الدرك بسد بقرية العسايلية ببلدية مدروسة، حيث لفت انتباههم سيارة قادمة من بلدية فرندة، قام سائقها بمناورة وسط الطريق لتفادي الحاجز الأمني غير مبال بأضواء الإنذار التي أطلقها الدرك محاولا الفرار عبر بلدية مدروسة، أين تم توقيف المركبة عقب التنسيق مع وحدات الدرك وعثر على كمية الكوابل النحاسية مرمية تخلص منها سائق المركبة عند مشاهدته للحاجز الأمني، وضبط بالسيارة على كماشة وشفرتي منشار، كما تم اكتشاف أن المقاعد الخلفية للسيارة مطوية لنقل الكوابل النحاسية، وبمسكن المشتبه فيه، إثر التفتيش بإذن من السلطات القضائية، عثر على كمية من الكيف المعالج.

ويجري التنسيق مع الجهات القضائية والاتصال بالوحدات التابعة للدرك التي سجلت قضايا مماثلة لا تزال عالقة، قصد التعرف على المسروقات ومع الممثل القانوني لشركة توزيع الكهرباء والغاز، ليتأسس طرفا مدنيا في القضية المتهم فيها الموقوف بسرقة كوابل كهربائية، رفض الامتثال لإنذار صادر من أعوان المؤهلين والحاملين للإشارات الخارجية الدالة على صفتهم.