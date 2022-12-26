باتنة: توقيف شخصين بتهمة النصب والاحتيال

عالجت عناصر الأمن الحضري الثاني للأمن الولائي بباتنة قضية تتعلق بالنصب والاحتيال تم من خلالها توقيف شخصين مشتبه بهما بالغين من العمر 25 و37 سنة أحدهما مسبوق قضائيا.

وأوردت إذاعة باتنة الجهوية نقلا عن ذات المصالح اليوم الإثنين، إن المشتبه بهما تم توقيفهما بكل من حي بوعقال 03 وتازولت حيث قاما بالنصب والاحتيال على مسير إحدى الشركات الخاصة بمعالجة أوراق التبغ وصناعة الفحم المتواجدة بإحدى ولايات الوسط من خلال عقد صفقة بيع لـ 288000 وحدة من كبسولات المعسل (الشيشة) بقيمة مالية تقدر بـ 336 مليون سنتيم.

وأضاف نفس المصدر إنه من خلال تحقيقات عناصر المصلحة في القضية تم التوصل إلى مكان تواجد السلعة محل الصفقة داخل مسكن أحد المشتبه بهما بمدينة تازولت ليتم استصدار اذن بالتفتيش واسترجاع جزء كبير منها مع تقديمهما أمام النيابة المحلية