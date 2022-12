Boudia élu au poste de directeur général de l'AMPTC

Hocine Boudia, le représentant de l’Algérie, a été élu à l’unanimité à la tête de l’Arab Maritime Petroleum Transport Company.

Boudia a été choisi parmi 99 candidats pour le poste de Directeur Général de l’AMPTC, a indiqué un communiqué du ministère de l’énergie et des mines. La société est l’une des filiales de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) qui comprend les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Qatar, le Koweït, la Libye et l’Égypte.

L’AMPTC a été créée en 1972 sur décision des États membres de l’OPAEP afin de fournir des services de transport d’hydrocarbures et de les commercialiser sur le marché international. L’entreprise possède et exploite actuellement une flotte de 11 navires, dont 08 pétroliers, deux méthaniers et un pétrolier transportant du pétrole brut ».

Dans le cadre de son plan de développement visant à moderniser sa flotte, il prévoit de construire quatre nouveaux navires. Rappelons que Hocine Boudia est actuellement directeur général en chef de Hyproc, filiale de Sonatrach, spécialisée dans le transport d’hydrocarbures.