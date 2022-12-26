تيارت: توقيف 10 أشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار

أوقف عناصر أمن دائرة فرندة 10 أشخاص مشتبه فيهم على خلفية حادثة سرقة أغراض من مسكن ليلا.

وأفاد بيان مصالح الأمن أن العملية تمت عقب تقدم ضحية في حدود الخامسة صباحا بشكوى عن تعرض مسكنها لعملية سطو استهدفت أغراضا بقيمة 90 مليون سنتيم، من طرف مجهولين، لتنطلق التحريات التي أسفرت عن توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة، واسترجاع المسروقات من مسكني مشتبه فيهما، وقدم الموقوفون أمام النيابة العامة بمحكمة الجنح بفرندة، وصدر أمرا بإيداع في حق 4 منهم ووضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة بظرف التعدد واستحضار مركبة.