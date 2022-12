Banque d’Algérie : les réserves de change s’élèvent à 60 milliards de dollars

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salaheddine Taleb, a indiqué que les réserves de change de l’Algérie dépassaient les 60 milliards de dollars.

Il a souligné lors de son discours à l’occasion du soixantième anniversaire de la création de la Banque d’Algérie, que les réserves de change de l’Algérie s’élevaient à 60 milliards de dollars, soit près d’un an et demi d’importations de biens et de services.

Taleb a par ailleurs précisé qu’en juillet 2021, la Banque d’Algérie avait lancé un programme de refinancement d’une valeur de 2100 milliards da pour permettre aux banques de fournir plus de liquidités financières pour soutenir l’activité économique dans le pays, insistant sur le défi de maîtriser l’inflation en tant que phénomène mondial en 2022, en mettant l’accent sur l’utilisation de la politique monétaire pragmatique et, en particulier, le taux de change comme un outil pour réduire l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des citoyens.