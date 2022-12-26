عميد مسجد باريس: "نمنح شهادة حلال لهذه المنتوجات"

كشف عميد مسجد باريس الكبير، الأستاذ شمس الدين حفيز، في حواره مع "الخبر"، عن شروع مسجد باريس في تقديم شهادة "حلال" من خلال الرقابة والمتابعة لكل المواد الاستهلاكية التي تدخل إلى الجزائر بطريقة قانونية من فرنسا، ولاحقا من 6 دول أوروبية أخرى، مؤكدا أن العملية لا تقتصر فقط على اللحم المذبوح وإنما تتعدى إلى كل المواد التي تدخل في صناعة المواد الاستهلاكية والأدوية ومواد التجميل.

سلّمت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تفويضا للمعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير في مجال الإشهاد "حلال"، ليصبح بذلك المخول الوحيد والحصري لوضع هذا الوسم على السلع الاستهلاكية المصدّرة من فرنسا نحو الجزائر، وذلك بعد توقيعكم على اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية، هل قام مسجد باريس بعمل جواري من المنتجين المهتمين بتسويق منتجاتهم بالسوق الجزائرية؟ وهل يملك المسجد الإمكانيات المادية والبشرية لضمان هذه المهمة؟

مسجد باريس الكبير لما تأسس في سنة 1926، كان يقوم بهذه المهمة، وفي 1936 كان هناك مكان خاص بالذبح الشرعي، ووقتها شارك مع بلدية باريس، وكان مسجد باريس وقتها يشرف على مراقبة اللحم الحلال والبلدية تتكفل بجانب النظافة. وفي سنة 1994 قدّم وزير الداخلية الفرنسي رخصة من أجل تفويض مسجد باريس بمنح إشهاد "حلال"، ولنا شرف كبير كمسجد باريس أن نفوز بهذه الثقة.

ولما وقّعنا الاتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية وأيضا مع وزير التجارة، قلت للوزير بأننا جاهزون وسنباشر العمل في الفاتح جانفي المقبل، "وأنا أقول أنا أتحمل مسؤوليتي وسنوفر "الحلال" لكل الجزائريين".

وأريد توضيح أمر للمواطن والمستهلك في الجزائر، بأن 120 إمام جزائري في فرنسا، هم من يقومون بمراقبة عمليات الذبح إذا كانت مطابقة للشريعة الإسلامية، ولدينا خبرة طويلة في هذا المجال، ولدينا قوانين فيما يخص الذبح، وفي أوروبا يهتمون بالصحة الحيوانية وتعاليم الدين الإسلامي تتطلب إراحة الذبيحة وهو ما نقوم به، حيث نقوم بتكوين خاص للمشرفين على عملية الذبح، ولدينا تجربة ولن يكون هناك مشكل، ونحن نضمن للمستهلك الجزائري عندما يجدون إشهاد مسجد باريس الكبير، فيعني أن المراقبة مضمونة من طرفنا، وسنشرع في العمل، إذن أقول إنه سيكون لنا 6 بلدان أوروبية، هي إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، النرويج، سويسرا وألمانيا، سنكون ممثلين فيها، من خلال عمليات مراقبة الذبح وكل ما هو منتوج حلال، ومراقبتنا لا تتوقف فقط على المواد الغذائية فقط، وإنما تمتد حتى إلى المواد الصيدلانية وكذا مواد التجميل، نحن نتابع المكونات ونطّلع على المنتوج، ونحن من نمنح إشهاد "حلال".

إحدى جمعيات حماية مستهلك، حذّرت قبل أيام قليلة، من تواجد منتوج بسكويت به مواد غير "حلال" منشأه فرنسا، ما رأيك؟

نحن نقول في هذا الموضوع، بأننا سنجد مشكل مع المواد التي تدخل الى الجزائر عبر ما يسمى بـ "الكابة"، أي بطريقة غير شرعية وغير قانونية، لهذا قلنا بأن المسجد لن يكون مسؤولا عما يتم تسويقه في الجزائر بطريقة غير قانونية، أي أنه لم يراقب من قبل المصالح المعنية.

منحتم، مؤخرا، الجائزة الأدبية "اسمو 2022" باسم مسجد باريس، وكانت من نصيب الكاتب كزافييه لوكلير عن كتاب "رجل دون عنوان" وتنشطون أدبيا وثقافيا، ماذا سطّرتم من برنامج السنة المقبلة؟

الكلمة الأولى التي سمعها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هي "اقرأ"، والقراءة والعلم والمعرفة عملية مهمة، والذي يقرأ سيعيش حياة متعددة، ونحن في المسجد لا يقتصر عملنا فقط على توفير مكان للعبادة، والتي هي واجبنا عادي، ولكن رسالتنا أن نقدم للرأي العام، أننا نسعى لتنظيم جاليتنا في فرنسا، ونسعى لتنظيم جلسات الجالية الوطنية بالخارج مع 12 قطاعا ونشاطا، منهم الأطباء والتقنيين والمختصين في المالية وعدد النخب، وطلبنا منهم تنظيم أنفسهم من أجل استحداث كنفدرالية.

كما أننا استقبلنا قبل يومين أطفال سيقيمون في الجزائر قصد قضاء العطلة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وبلغ عددهم 60 طفلا، وسيرى هؤلاء الأطفال أبناء بلدهم الأصلي الجزائر وكيف نرحب بهم، وهي تجربة أولى لبداية التحضير لفصل الصيف المقبل.

تتواصل في فرنسا، كما في عدة مدن أوروبية، حالات الاعتداء على أماكن الصلاة. فهل فشلت الفعاليات الإسلامية في مساعيها لإيصال رسالة الدين الإسلامي المتعلقة بـ "العيش معا في سلام"؟ إلى جانب الإسلاموفوبيا، تم في الآونة الأخيرة تسجيل حالات عنصرية، فهل لليمين المتطرف يد في ذلك؟

في الغرب بصفة عامة، هناك قوانين وليس كل من يأتي يعتدي على المسلمين، وفيه من السياسيين جاؤوا من أحزاب متطرفة، خاصة اليمين المتطرف، ويريدون تحميل المسلمين كل المشاكل في فرنسا، وعندما جاءت الحرب في أوكرانيا، كانت لها تداعيات على يوميات المواطن الأوروبي، وهناك حتى من قال بأن المسلمين وراء ندرة الزيت والندرة في بعض المواد الاستهلاكية، وهناك من الشعب الفرنسي من يؤمن بما يقوله هؤلاء المتطرفين من السياسيين الذين تتم دعوتهم إلى بلاطوهات فضائية ووسائل الإعلام الأخرى، ونفس الأمر قيل ويقال مع اقتراب موسم عيد الأضحى، مثلا نحن في المسجد الكبير نددنا بحالات الاعتداء على الإسلام والمسلمين، وهنا أخبركم بأننا سنرفع دعوى قضائية ضد الكاتب "ميشال والباك" المتحصل على جائزة الكنكورد الأدبية، حيث يتحدث في كتاب له في شكل رواية خيالية ويسب الإسلام والمسلمين، وقد وثقنا دعوى ضده، كما سبق أن رفعنا ضده دعوى قضائية في سنوات سابقة في عهد العميد السابق دليل أبو بكر، وأنا كنت محامي مسجد باريس، واليوم سأرفع عليه دعوى قضائية بسبب وصفه للإسلام بصفات مسيئة جدا وغير مقبولة، إذا أقول بأنه في فرنسا وأوروبا فيه إسلاموفوبيا عموما، لكننا نعمل على تجاوز هذه المشكلة بكل ما أوتينا من قوة.

تقومون بتكوين الأئمة في كيفية وطريقة التعامل مع السلوكات العدائية للإسلام والمسلمين، كيف تقيّمون التجربة؟

منذ وصولى إلى عمادة مسجد باريس قبل 3 سنوات، حرصت كل الحرص على أن احتكّ وألتقي بالأئمة الذين بلغ عددهم 140 إماما، ليسوا فقط في مسجد باريس وإنما عبر كل المساجد فوق التراب الفرنسي، وجدوا عندي حسن النية في العمل معهم، وعملية التنسيق بيني وبينهم كاملة ودائمة ومستمرة، وهؤلاء الأئمة تكوّنوا هنا في الجزائر ومستواهم عال، فقط لا بد أن يأخذوا بعين الإعتبار الظروف الخاصة والمشاكل التي يعيش فيها المجتمع المهاجر في فرنسا، فنحن نسعى لتكييف الخطاب الديني في فرنسا وفق القانون الفرنسي، ولا بد من احترام قوانين الجمهورية الفرنسية، مع احترام التقاليد الدينية، فالإسلاموفيا تكون لعدة أسباب، فالجزائريون المهاجرون سابقا في فرنسا عانوا الجحيم والمحن، ونحن فخورون بهذا العمل، أقمنا دورات تدريبية للأئمة وكيفية تعاملهم إعلاميا مع حالات الاعتداء على كل ما هو دين الإسلام ونجحنا في ذلك، والعمل متواصل والمجتمع الفرنسي غير المتطرف يلاحظ تصرف وسلوك المسلمين، ونحن نقوم بتقديم صورة الإسلام السمحة، من ذلك أفتخر أننا منحنا اسم الأمير عبد القادر لساحة مسجد باريس، والعالم يعرف من هو الأمير عبد القادر الذي أنقذ 12 ألف مسيحي، وانتقل المسمى "لافيجري" من الجزائر إلى دمشق الذي ألّف كتابا وأراد أن يعرف سبب إنقاذ الأمير عبد القادر لأزيد من 12 ألف مسيحي.