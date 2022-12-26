عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة بالجزائر

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، أن عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية بلغ اليوم 19 بنكا و08 مؤسسات مالية.

وفيما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، أكد الوزير الأول في كلمة له خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أنها بلغت قدرة النقود الإنتاجية اليوم 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة.

وكشف الوزير أيضا عن ارتفاع عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر إلى نحو 3410، منهم 1255 إطارا ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، مع الشروع في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة.

كما أعلن بن عبد الرحمان أنه سيتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.