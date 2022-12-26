داربي النصر والهلال الأغلى في قارة آسيا

كشفت تقارير إعلامية مختلفة أن مباراة النصر والهلال باتت أغلى مواجهة في قارة آسيا، بعدما وصلت قيمتها السوقية إلى 109 ملايين يورو، حوالي "437 مليون ريال سعودي". ويستضيف النصر، يوم الإثنين، غريمه التقليدي الهلال على ملعب "مرسول بارك"، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر قائمة أغلى أندية قارة آسيا بقيمة سوقية بلغت "59.10 مليون يورو"، ويأتي الهلال ثانيا مقابل "49.63 مليون يورو".

وعلى مستوى قارات العالم، يعد داربي الرياض الشهير صاحب أغلى قيمة سوقية متفوقا على مباريات إفريقيا واتحاد أوقيانوسيا أيضا، حيث تعتبر مواجهة الأهلي المصري وصن دوانز الجنوب إفريقي صاحبة أعلى قيمة سوقية في إفريقيا "53.73 مليون يورو"، وفي أوقيانوسيا لا تتجاوز قيمة أغلى مباراة 11 مليون يورو بين ويلينغتون فوينيكس وأوكلاند سيتي النيوزيلانديين. وتضم قائمة الهلال والنصر العديد من اللاعبين أصحاب القيمة العالية على مستوى الدوري السعودي، ويتواجد 5 لاعبين من كلا الناديين في مقدمة القائمة التي يتصدرها البرازيلي تاليسكا، هداف النصر، بـ 14 مليون يورو، وثانيا لاعب الهلال ماتيوس بيريرا "10 ملايين يورو"، بفارق مليون يورو عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب النصر، ويأتي رابعا البرازيلي ميشائيل، جناح الهلال بـ 8.50 مليون يورو، ثم الإيفواري كونان، الظهير الأيسر للنصر بـ "8 ملايين يورو".